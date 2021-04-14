استثمار

وزير السياحة يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون بين البلدين

السفير: يجب العمل على دفع حركة السياحة الثقافية من الإمارات إلى الأقصر عن طريق توفير رحلات مباشرة بينهما
محمود محسن 9:14 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 9:14 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع السفير حمد بن سعيد سلطان الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات السياحية والأثرية، حيث استقبل العناني بمقر الوزارة في حي الزمالك الشامسى.

وقد حرص السفير الإماراتي على زيارة وزير السياحة والآثار بعد تقلده مهام منصبه سفيراً لبلاده فى القاهرة. واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه وإقامة طيبة وممتعة في مصر.

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وتناول الحديث بين الجانبين مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات السياحية والأثرية، والتجهيزات لمؤتمر السفر العربي (ATM)والذي سيعقد بدبي في شهر مايو القادم.

وخلال اللقاء قدم السفير التهنئة للوزير بافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والنجاح الذي حققته احتفالية موكب المومياوات الملكية، معربا عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية العريقة وما شاهده من آثار عظيمة أثناء زيارته إلى مدينة الأقصر الأسبوع الماضي، وأنه يجب العمل على دفع حركة السياحة الثقافية من الإمارات إلى الأقصر عن طريق توفير رحلات مباشرة بينهما.

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وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
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بقلم محمود محسن

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