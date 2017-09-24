وزير السياحة يبحث الخطوط العريضة لاحتفالية اكتشاف معبد أبو سمبل

المال-خاص: عقدت اللجنة العليا للاحتفالية الخاصة بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل، الأحد، اجتماعا برئاسة يحيى راشد وزير السياحة للاتفاق على الخطوط العريضة للاحتفالية حتى تخرج بالمستوى العالمي الذي يليق بهذه المناسبة التاريخية.وضمت اللجنة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان واللواء محسن عبد

المال-خاص:



عقدت اللجنة العليا للاحتفالية الخاصة بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل، الأحد، اجتماعا برئاسة يحيى راشد وزير السياحة للاتفاق على الخطوط العريضة للاحتفالية حتى تخرج بالمستوى العالمي الذي يليق بهذه المناسبة التاريخية.

وضمت اللجنة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان واللواء محسن عبد النبى مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المصرية واللواء مصطفى أنسى مدير شرطة السياحة والآثار وطارق كامل مساعد أمين عام مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الطيران المدنى و الآثار والخارجية، وقد تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات الخاصة بالاحتفالية وفعالياتها.

وشدد وزير السياحة على أهمية الاحتفالية وضرورة العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يصب فى دفع مزيد من الحركة السياحية الى مصر، ووجه الوزير أجهزة الوزارة بتقديم أوجه الدعم لإنجاح المناسبة وإخراجها بالشكل الذى يتناسب مع أهميتها.

وانتهت اللجنة بتوصيات أهمها إجراء زيارات ميدانية لمتابعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة الإدارية والفنية لمنطقة الاحتفال والطرق المؤدية لها، كما تطرق الاجتماع الى الاحتفالية المقرر إقامتها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي لمعركة العلمين على أن تكون هذه الاحتفالية بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع من ارض العلمين بمصر.