وزير السياحة يبحث أوجه التعاون مع مديرة هيئة المعونة الأمريكية بمصر

التقى اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، ليزلي ريد المديرة الجديدة لهيئة المعونة الأمريكية بمصر، (USAID)، وذلك لمناقشة أوجه التعاون على المستوى السياحي والأثري، وذلك بحضور مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومسئولة ملف أمريكا بوزارة التعاون الدولي، ورئيس فريق السياحة الثقافية بهيئة المعونة الأمريكية بمصر.

وقد تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون لتطوير ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية، التي من بينها تلك الموجودة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، خاصة في ظل ما تتمتع به هذه المدينة من مقومات سياحية متميزة تجعلها محطة هامة على خريطة السياحة الثقافية.

كما استعرضت ليزلي ريد أنشطة الهيئة في الفترة القادمة استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” العام الجاري بمدينة شرم الشيخ .

تجدر الإشارة إلى أن هناك تعاونا بين الوزارة وهيئة المعونة الأمريكية في العديد من المشروعات، والتي من بينها مشروعات خفض منسوب المياة الجوفية في مناطق كل من كوم امبو وإدفو بأسوان، وكوم الشقافة بالإسكندرية.