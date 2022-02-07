استثمار

وزير السياحة يبحث أوجه التعاون مع مديرة هيئة المعونة الأمريكية بمصر

لمناقشة أوجه التعاون على المستوى السياحي والأثري
دعاء محمود 7:49 م, الأثنين, 7 فبراير 22 7:49 م, الأثنين, 7 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، ليزلي ريد المديرة الجديدة لهيئة المعونة الأمريكية بمصر، (USAID)، وذلك لمناقشة أوجه التعاون على المستوى السياحي والأثري، وذلك بحضور مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومسئولة ملف أمريكا بوزارة التعاون الدولي، ورئيس فريق السياحة الثقافية بهيئة المعونة الأمريكية بمصر.

اقرأ أيضا  إكسبو دبي يشهد فعاليات مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين

وقد تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون لتطوير ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية، التي من بينها تلك الموجودة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، خاصة في ظل ما تتمتع به هذه المدينة من مقومات سياحية متميزة تجعلها محطة هامة على خريطة السياحة الثقافية.

كما استعرضت ليزلي ريد أنشطة الهيئة في الفترة القادمة استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” العام الجاري بمدينة شرم الشيخ .

اقرأ أيضا  «التمويل الأفريقية» تستهدف استثمار 2 إلى 2.5 مليار دولار فى القارة السمراء العام الجاري

تجدر الإشارة إلى أن هناك تعاونا بين الوزارة وهيئة المعونة الأمريكية في العديد من المشروعات، والتي من بينها مشروعات خفض منسوب المياة الجوفية في مناطق كل من كوم امبو وإدفو بأسوان، وكوم الشقافة بالإسكندرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

مدبولي يتابع خطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر

هيثم سمير 7:42 م, الأثنين, 7 فبراير 22

مدبولى يستعرض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر باقتصادية قناة السويس

المال - خاص 7:30 م, الأثنين, 7 فبراير 22

وزير السياحة يلتقي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر

دعاء محمود 7:25 م, الأثنين, 7 فبراير 22

وزير الري: نستهدف تأهيل 900 كيلومتر مساقي والتحول للنظم الحديثة في القليوبية

معتز محمود 4:01 م, الأثنين, 7 فبراير 22

«مستثمري العاشر»: مجلس الصناعات النسيجية الجديد خطوة مهمة للنهوض بصناعة الغزل في مصر

أحمد اللاهوني 1:57 م, الأثنين, 7 فبراير 22

وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية إطلاق أكاديمية المصدرين وبرامج لتمكين السيدات

عصام عميرة 12:42 م, الأثنين, 7 فبراير 22