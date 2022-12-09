وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان أكبر مدينة ألعاب مائية بالشرق الأوسط في الغردقة (صور)

افتتح اليوم الجمعة، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط بمدينة الغردقة، وذلك بحضور كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات.

جاء ذلك بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة والمستثمرين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني، وماجدة حنا مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر، وأحمد الدع مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في محافظة البحر الأحمر.

كما قام الوزير والمحافظ بجولة داخل مدينة الألعاب تفقدا خلالها المسرح الكبير، ومجموعة المطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية وأماكن الضيافة من أجنحة وغرف للإقامة، إذ استمعا إلى شرح مفصل عن المدينة وما تتضمنه من ألعاب، وتم الإشارة إلى أن المدينة تحتوي على أحد الألعاب الحائزة على جائزة أفضل الألعاب المائية فى أوروبا للأعوام التاسعة الماضية على التوالي وكذلك عدد من الأبراج المائية للأطفال على أحدث التصميمات العالمية.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد قام في شهر سبتمبر الماضي بأولى زياراته لمدينة الغردقة منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، إذ افتتح ومحافظ البحر الأحمر أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحي بمدينة الغردقة، بعد الانتهاء من تطويره.

كما شاركا في افتتاح منتجع سياحي جديد بمنطقة الممشى السياحي من فئة المنشآت الفندقية الخمس، بالإضافة إلى قيامهما بعقد اجتماع موسع مع مجموعة من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمحافظة البحر الأحمر.

وافتتحا فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون الذي أُقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي.