استثمار

وزير السياحة والآثار يناقش الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

مع الشركة المنفذة لعملية النقل
دعاء محمود 3:07 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 3:07 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بمتحف الحضارة بالفسطاط.

وأفاد بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، أنه خلال الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة سيناريو عملية النقل وإخراج الموكب الملكي للمومياوات وجميع العناصر الفنية والديكورات التي سيتم تنفيذها داخل المتحف القومي للحضارة المصرية لاستقبال الموكب.

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بالإضافة إلى اللوحات والمواد الدعائية التي سيتم استخدامها خلال عملية النقل لتزين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط السير، والموسيقى المصاحبة للموكب وغيرها من العناصر الفنية الأخرى.

كما تم مناقشة تصور إخراج نقطة انطلاق الموكب من المتحف المصري بالتحرير ونقطة الوصول واستقبال المومياوات بمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

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جدير بالذكر أن عدد المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، وتشمل 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات منها مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكات حتشبوت، والملك ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملك أحمس-نفرتاري  زوجة الملك أحمس.

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بقلم دعاء محمود

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