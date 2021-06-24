استثمار

وزير السياحة والآثار يلتقي وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية

لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر وألمانيا في مجال العمل الأثري
المال - خاص 11:41 م, الخميس, 24 يونيو 21 11:41 م, الخميس, 24 يونيو 21

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التقى الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، مع Michelle Münteffering وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، لمناقشة  تعزيز سبل التعاون بين مصر وألمانيا في مجال العمل الأثري.

وخلال اللقاء تطرق الحديث عن التعاون الأثري الوثيق بين البلدين خاصة في ظل وجود العديد من البعثات الأثرية الألمانية العاملة بمصر، بالإضافة إلى المشروعات الأثرية المشتركة والتى من بينها  مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا.

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وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام لجنة أثرية علمية من ألمانيا بزيارة مصر قريبا لعقد اجتماعا تنسيقيا مع اللجنة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار لمتابعة المضى قدما في أعمال مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا.

جدير بالذكر أن مصر وألمانيا كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الأتوني بمحافظة المنيا بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة أولى والتي أقرها البرلمان الألمانى البوندستاج من إجمالي تمويل يمكن أن يصل إلى 10 ملايين يورو.

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بقلم المال - خاص

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