وزير السياحة والآثار يعقد لقاء مع 70 مسثتمرًا لبحث التعاون

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت ، زيارة إلى مدينة الغردقة، حيث عقد برفقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اجتماعا موسعا مع 70 من مستثمري وممثلي القطاع الخاص، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي، وبحث المشكلات التى تواجهه سبل التعاون بينهم والوزارة خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع كل من النائب محمد عبد المقصود وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وكامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وسامح حويدق نائب رئيس الجمعية، وتامر نبيل أمين عام الجمعية، إضافة إلى عدد من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمحافظة البحر الأحمر.

العناني: نسعى لعقد لقاءات دورية مع القطاع السياحي الخاص

وأكد العناني أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا بين المحافظة والوزارة للنهوض بالقطاع السياحي بها وحل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.

وأضاف أن هذا هو اللقاء الأول معهم، ولن يكون الأخير، على أن تعقد لقاءات دورية مع مستثمري القطاع السياحي الخاص.

وأشار إلى أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، والقاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات لدفع العمل في القطاع السياحي.

ونوه الوزير إلى الزيارة التي أجراها الأسبوع الماضي لمدينة الغردقة لتفقد الأعمال النهائية لمتحف الغردقة المزمع افتتاحه الشهر المقبل والذي يعتبر الأول في مصر يجري إنشاءه بالتعاون مع القطاع الخاص.

الوزارة ترحب بمبادرات إقامة المتاحف في المدن الشاطئية

وأعرب عن ترحيب وزارة السياحة والآثار بكافة المبادرات من القطاع الخاص لإقامة المتاحف في المدن الساحلية الشاطئية، أو إدارة الخدمات في المناطق الأثرية في مصر أسوة بما تم في منطقة الأهرامات، حيث قام المجلس الأعلى للآثار في ديسمبر الماضي بتوقيع عقد لأول مرة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة مع شركة مصرية متخصصة في هذا المجال.

لقاء مع مستثمري جنوب سيناء والأقصر وأسوان بعد احتفالات عيد الميلاد

وأوضح العناني بانه سيقوم بزيارات عديدة خلال الفترة المقبلة للمحافظات السياحية المختلفة، لافتا إلى اتفاقه مع محافظ جنوب سيناء لزيارة المحافظة بعد احتفالات عيد الميلاد المجيدة للقاء مستثمري جنوب سيناء، كما سيقوم أيضا بزيارة محافظتى الأقصر وأسوان وباقي المحافظات تباعا للقاء مستثمري ومسؤلي القطاع السياحي في الجمهورية.

وأعرب مستثمرو السياحة عن تفاءلهم بتولي العنانى حقيبة وزارة السياحة والآثار، لافتين إلى أن هناك مؤشرات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر .

واستعرض عدد من المستثمرين بعضًا من المشكلات التي تواجه قطاع الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر مع طرح مقترحات من جانبهم ، حيث أشار كامل أبو علي إلى بعض العقبات ومقترحات لحلها.

مطالب بتوحيد جهات إصدار تراخيص الفنادق

ونوه حسام الشاعر ، رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أهمية وجود جهة واحدة ليتعامل معها المستثمر السياحي لاستخراج التراخيص الخاصة بإنشاء الفنادق.

كما تطرق اللقاء إلى مشكلة غرفة الغوص والأنشطة البحرية مع الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة البيئة على أنشطة الغوص في مناطق المحميات الطبيعية، ووعد الوزير بعقد اجتماع الأسبوع الجاري مع وزيرة البيئة في حضور الاتحاد لمناقشة الأمر.

كما قدم مستثمرو مرسى علم مقترحاتهم لتطوير المنطقة، والمشاكل التي تواجهها، ووعد وزير السياحة والآثار بزيارة لمدينة مرسى علم قريبا.