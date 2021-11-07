استثمار

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية

شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية و السياحية بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية و جودة الخدمات المقدم
السيد فؤاد 9:10 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 9:10 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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عقد اليوم الأحد الدكتور خالد العناني  وزير السياحة والآثار اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي و مراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، و شئون الشركات السياحية، والشئون الفنية، و رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية و المستشار القانوني للوزارة.

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وخلال الاجتماع شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية و السياحية بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية و جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يتم الان تكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات المصرية، مؤكدا على اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة علي الفور في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال، او المخالفة لذلك.

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كما ستبدأ غرفة المنشات الفندقية خلال الأيام القليلة القادمة بالاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، هذا بالاضافة الى تنظيم ورش عمل و دورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.

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بقلم السيد فؤاد

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