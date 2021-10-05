اقتصاد وأسواق

وزير السياحة والآثار يطلع على الموقف المالي والإيرادات للمتحف القومي للحضارة

بحضور  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
السيد فؤاد 3:29 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 3:29 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالترحيب بالدكتورة هالة السعيد على تشريفها، حيث أصبحت عضوا في مجلس إدارة هيئة المتحف بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، موجها الشكر لدعم وزارة التخطيط لهذا الصرح الثقافي الهام والآثار المصرية بصفة عامة.

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وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بالتواجد والمشاركة بالمجلس؛ واصفة المتحف بالصرح العظيم والكبير وأنه لشرف عظيم المساهمة والمشاركة في مجلس إدارته ووضع أي إضافة به.  

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عددا من الموضوعات المتعلقة بالموقف المالي للمتحف من عوائد وإيرادات، واستحداث وسائل جديدة للترويج للمتحف وربط طلاب المدارس والجامعات من جميع الفئات العمرية به، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والتوعوية والفنية للأطفال والكبار وذوي الهمم التي يقوم المتحف بتنظيمها بصفة دورية لرفع الوعي السياحي والأثري لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل لتعليم الحرف اليدوية، وتدريب العاملين من المرممين والأثريين التي قام المتحف بتنظيمها خلال الفترة الماضية تجسيدا لدوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية. 

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كما تم مناقشة إمكانية عمل تذكرة مجمعة لزيارة المنطقة ككل لتضم زيارة المتحف و بحيرة عين الصيرة. 

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بقلم السيد فؤاد

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