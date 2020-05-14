وزير السياحة والآثار يستعرض جهود الدولة لدعم القطاع مع 20 سفيرا

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع 20 سفيرا من سفراء عدد من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه من بين هذه الدول بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان والمكسيك واليابان وشيلي وسنغافورة والأرجنتين والمجر وليتوانيا والدومينيكان.







حضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار، حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك جميع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشات السياحية والفندقية والمتاحف و المواقع الأثرية.

وحرص الوزير خلال الاجتماع علي إطلاع السفراء علي ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.







كما تم مناقشة عمل ترتيبات ثنائية أو ثلاثية بين مصر وعدد من الدول لتنظيم رحلات سياحية لشرم الشيخ والغردقة، لحين عودة السياحة بصفة منتظمة، وذلك فقا لضوابط وترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وإجراءات صحية أخري للوصول والسفر والإقامة بين الجانبين.





وأشاد السفراء بالتسهيلات التي قدمتها مصر في عملية عودة السياح العالقين في مصر إلى بلادهم خلال الأشهر الماضية كما أشاد السفير الياباني باستمرار الأعمال في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام 2021.