وزير السياحة والآثار يرصد 40 مليون جنيه لترميم القباب الأثرية بمنطقة البهنسا

من المقرر ترميم القباب الـ18 المسجلة منذ عام 2001 في منطقة آثار البهنسا، وذلك بتكلفة مبدئية 40 مليون جنيه.

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه من المقرر ترميم القباب الـ18 المسجلة منذ عام 2001 في منطقة آثار البهنسا، وذلك بتكلفة مبدئية 40 مليون جنيه.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية له، أن هذه الأعمال تأتي في إطار تنفيذ مشروع لدرء الخطورة عن القباب الأثرية وأضرحة آل البيت بمنطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا.

وشدد الوزير على القيمة الروحانية والأثرية لمنطقة البهنسا، مؤكدًا اهتمام الدولة بالمنطقة لتطويرها وتجهيزها للزيارة، خاصة أن هناك إقبالًا على زيارتها من قِبل الدول العربية وجنوب شرق آسيا.

في سياق متصل قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع للحفاظ على المواقع الأثرية بقرية البهنسا وتطوير المنطقة المحيطة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بها وعمل شبكة من الطرق مؤدية لها؛ وذلك تمهيدًا لوضعها على الخريطة السياحية واستغلال مواردها؛ أسوة بتطوير قرية الأشمونين غرب ملوي وقرية حسن فتحي بالأقصر كمحمية تراثية.

وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن المشروع سوف يتم تنفيذه على 3 مراحل اعتمدت الوزارة فيها على الاهتمام بتطوير الأعمال الفنية المتعلقة بالمباني الأثرية وترميمها، وإعادة تأهيل القرية كمزار سياحي من خلال إنشاء وتطوير مداخل ومخارج للقرية وإصباغها بالطابع التاريخي والأثري الذي تتميز به القرية.

وتابع أنه على سبيل المثال جارٍ إنشاء مدخل على الطراز الإسلامي، ونقش عليه أسماء الصحابة الذين استشهدوا أثناء فتح البهنسا.

وأضاف أنه يلي ذلك رصف الطرق الداخلية للقرية وتطويرها من حيث الإنارة والتشجير؛ تيسيرًا على الرحلات السياحية وعلى المواطنين المترددين على القرية.

وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا وضع لوحات إرشادية حديثة للتعريف بالأماكن السياحية وإنشاء مناطق خدمية بالمناطق الأثرية لتطوير القرية وتعظيم مواردها، مثل مواقف سيارات ونظام تأمين متكامل وماكينة صراف آلي ومنطقة ترفيهية ومركز إسعاف ودورات مياه ومطاعم كافيتريات.