استثمار

وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)

وأكد العناني بعد تصويته، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعد واجبا وطنيا، وحقا كفله الدستور لكل المصريين
دعاء محمود 5:00 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 5:00 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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أدلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، صباح اليوم الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن مشاركته في عملية التصويت تنبع من واجبه الوطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس النواب.

وأشاد الوزير بالتنظيم الجيد للانتخابات خاصة مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الانتخابية كالحفاظ على مسافات التباعد وارتداء الكمامات وغيرها.

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وأكد العناني بعد تصويته، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعد واجبا وطنيا، وحقا كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر لا سيما فى ظل الدور الهام الذى يقوم به مجلس النواب.

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بقلم دعاء محمود

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