وزير السياحة والآثار يتفقد معرض ملوك الشمس بالمتحف القومي في التشيك (صور)

من المقرر أن يقوم وزير السياحة ورئيس الوزراء التشيكي بافتتاح المعرض رسميا مساء اليوم

تفقد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الأحد معرض ” ملوك الشمس” بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج، قبل ساعات من افتتاحه الرسمي.

ومن المقرر أن يقوم وزير السياحة والآثار ورئيس الوزراء التشيكي، أندرية بابيش بافتتاح المعرض رسميا مساء اليوم.

حضر الجولة سفير مصر ببراج السفير سعيد هندام، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية، و د. ميروسلاف بارتا نائب رئيس جامعة تشارلز، و كميخال لوكاش مدير المتحف، وعالم الآثار زاهي حواس واعضاء الوفد المصري .

وخلال الجولة أعرب وزير السياحة والآثار عن إعجابة بأسلوب وطريقة العرض المتحفي للقطع بالإضافة إلى أساليب التقنية الحديثة المطبقة مثل استخدام تقنية الهولوجرام لشرح كل قطعة على حدا بطريقة مفصلة مما يوفر للزائر الفرصة الكاملة للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وبعد الجولة عقد الوزير مؤتمرا صحفيا عالميا بالمتحف، حضره أكتر من 30 جهة صحفية واعلامية وقنوات تليفزيونية من التشيك وفيننا وألمانيا وغيرهم، بالاضافة إلى جهات صحفية و إعلامية عالمية مثل ال CNN و ال Euronews.

نقلت 5 قنوات تليفزيونية تشيكية وعالمية وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة والذي استمر مايقرب من ساعتين.

وخلال المؤتمر أعرب العناني عن فخره بالمجهود المبذول لتنظيم هذا المعرض الاسثنائي في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم، مضيفا ان هذا المعرض يثبت ويؤكد على “أننا أقوى من فيروس كورونا المستجد لأننا استطعنا ان نجعل هذا المعرض حقيقة”.

ولفت إلي أن التحضيرات لهذا المعرض بدأت منذ حوالي ٥ سنوات، وان هذا المعرض هو أول معرض للآثار المصرية في التشيك والقطع المعروضة به لم تغادر مصر من قبل؛ فهي اول مرة تسافر في معرضا مؤقتا، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء مدة المعرض المقررة سوف تعرض هذه القطع بالمتحف المصري الكبير.

وفي نهاية كلمته أعرب عن ثقته فى أن المعرض سوف يجذب عدد كبير من الزائرين ليس فقط من المواطنين التشيك ولكن من الدول المجاورة وتشجيعهم على زيارة مصر لمشاهدة الأوجه المختلفة لحضارتها العريقة والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها المشرقة وجوها الدافئ.

ويتوقع منظمي المعرض أن يستقبل خلال فترة إقامته في براج أكثر من ٣٠٠ ألف زائر.

ومن جانبه قال بارتا أن المعرض فرصة للعودة إلى وقت عصر بناة الأهرامات لعرض القطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة التشيكية بمنطقة ابو صير، وان المعرض من أكثر المعارض أهمية لانه أول معرض للآثار المصرية في براج، واكبر معرض لآثار الدولة القديمة.

كما أنه جاء في أيام عصيبة وقت أزمة فيروس كورونا المستجد، واصفا اياه بالحلم الذي أصبح حقيقة، مقدما الشكر إلى مصر والتشيك لتحقيق هذا الحلم.

في نهاية المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي عن أعمال البعثة التشيكية بمنطقة أبو صير، و فيلم “رحلة سائح في مصر” والذي اطلقته وزارة السياحة و الآثار في يونيو الماضي ضمن حملتها الإعلانية للترويج لمصر قبيل إعادة فتح حركة السياحة إليها اعتبارا من ا يوليو الماضي، وحقق الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر .

ويتزامن افتتاح معرض ” ملوك الشمس” مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في مصر. ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ستة أشهر، حتي فبراير ٢٠٢١.

يعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة ابو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك “رع-نفر-اف”، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية و 10 تماثيل اوشابتي من الفيانس.

