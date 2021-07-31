وزير السياحة والآثار يتفقد مستجدات الأعمال بمشروع كشف طريق الكباش بالأقصر

تفقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار معابد الكرنك، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير و تجهيز المنطقة الآثرية و المعابد و الموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما.

رافقه خلال الجوله الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والاستاذ محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا والدكتور مصطفي الصغير مدير عام منطقة آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش و الاستاذ صلاح الماسخ مدير معبد الكرنك .

و استهل د. خالد العناني زيارته بتفقد مسار الزيارة بمعابد الكرنك بدءًا من مركز الزوار عند المدخل و حتي أقصي مكان للزيارة بمعابد الكرنك، حيث وجه بضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بجميع المواقع الأثرية بصفة عامة و تلك الموجوده علي مسار زيارة معابد الكرنك لإتاحتها لجميع المواطنين و السائحين و تحسين تجربة الزيارة لهم و جعلها زيارة ممتعة.

ووجه وزير السياحة و الآثار بتدعيم مسار زيارة معابد الكرنك بمزيدا من اللوحات الإرشادية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الموقع الأثري ككل، و عن كل أثر علي حدى بالإضافة إلى إحلال اللوحات القديمة بأخري جديدة لتكون أكثر تفاعلا مع الزائر بحيث تضم رسم توضيحي لمسار الزيارة و أهم الآثار الموجودة بالمنطقة و إرشادات الزيارة و خاصة تلك المتعلقة بالاجراءات الاحترازية و ضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمواقع الأثرية للوقاية من فيروس كورونا.

بالإضافة إلى رفع كفاءة دورات المياه و نظم الإضاءة، و الممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة و إضافة المزيد من المقاعد و المظلات لراحة السائحين، مؤكدًا على ضرورة احترام البيئة الخاصة بالمنطقة الأثرية و الطابع الحضاري و الجمالي لها.

و شدد وزير السياحة و الآثار علي ضرورة الاهتمام و رفع كفاءة المناطق و الممرات المحيطة بمعابد الكرنك.

كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك، وكذا ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني أمام الصرح الثامن.

و خلال جولته التقى وزير السياحة و الآثار بمجموعة من السائحين من مختلف الجنسيات من بينهم مجموعات سياحية من البرازيل و ألمانيا و فرنسا و بيلاروسيا و أوكرانيا وروسيا و الذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بأجازتهم. كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير.

و عصر نفس اليوم توجه الدكتور خالد العناني و المستشار طارق ألهم محافظ الأقصر في جوله لتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق الكباش حيث استمعا الى شرح مفصل من د. مصطفى وزيري عن آخر تطورات الأعمال بالمشروع، هذا بالإضافة الى تفقد السوق السياحي حيث التقي و مجموعة من أصحاب المحال و البازارات السياحية و العاملين بها حيث استمع الى مطالبهم و ارائهم.

كما حرص وزير السياحة و الاثار اثناء زيارته بمدينة الاقصر على لقاء السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالأقصر و ذلك لمناقشة عددمن الموضوعات الخاصة بتطوير مدينة الأقصر تمهيدا لاحتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.