وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة وفنادق جديدة على هامش حفل الـ«كاف» (صور)

يذكر أن المتحف تم تصميمه طبقاً للمعايير العالمية للمتاحف ، ويعمل سيناريو العرض به على إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أمس الثلاثاء ، عددا من المنشآت الفندقية الجديدة التي سيتم افتتاحه بعض منها قريبا وذلك لمعرفة مستوى الخدمات بها ، بالإضافة إلى تفقد الأعمال النهائية لمتحف آثار الغردقة والمقرر افتتاحه قريبا.



جاء ذلك على هامش حضور وزير السياحة والآثار فعاليات حفل توزيع جوائز أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” فى سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة ، أن الزيارة شملت تفقد صالات العرض بالمتحف، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض ونظم الإضاءة والتأمين داخل المتحف الذى يعد أحد أبرز المشروعات ، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة ، بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث قام الأخير بتوفير مبنى المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي أقرتها الوزارة، على أن تتولى وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.



يذكر أن المتحف تم تصميمه طبقاً للمعايير العالمية للمتاحف ، ويعمل سيناريو العرض به على إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور ، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.

كما يتناول العرض أيضا المظاهر الرياضية كالصيد النيلى والبرى، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعونى وحتى العصور الحديثة ؛ فى محاولة للربط بين الحضارات المختلفة.

ويعتبر المتحف أيضاً أحد مظاهر جذب السياحة ، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية ، كما سيساهم فى الترويج للآثار المصرية .