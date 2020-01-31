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وزير السياحة والآثار يتفقد كنيسة العذراء بالمنيا (صور)

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار ، اليوم، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مجموعة من المواقع الآثرية والسياحية في المحافظة حيث قاموا بزيارة كنيسة ودير السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير. جاء ذلك بحضور د.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية…

دعاء محمود 12:00 م, الجمعة, 31 يناير 20 12:00 م, الجمعة, 31 يناير 20

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تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار ، اليوم، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مجموعة من المواقع الآثرية والسياحية في المحافظة حيث قاموا بزيارة كنيسة ودير السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير.

جاء ذلك بحضور د.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجولات التي يقوم بها وزير السياحة والآثار في محافظات مصر لتفقد المواقع الأثرية والوقوف علي درجة كفاءة الخدمات السياحية بها.

واستقبل الوزير بالدير الأب ثاوفيلس القمص متي كاهن كنيسة السيدة العذراء، واصطحبهم في جولة للكنيسة والمغارة التي لجأت إليها العائلة المقدسة أثناء وجودها في المنيا.

كما استمعا الي شرح مفصل عن مشروع الترميم الذي يقوم به المجلس الأعلي للآثار بالدير والكنيسة والمغارة ومشروع تطوير المنطقة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بها.

وقدم الوزير بعض التوصيات في أعمال الترميم لرفع كفاءة الخدمات السياحية بها لخدمة الزائرين بصورة أفضل حيث أنها أحد محطات رحلة العائلة المقدسة.

وتعتبر منطقة جبل الطير هي أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في المحافظات الثمانية التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة في مصر.

و قد زار العناني منذ بداية عام 2020 عدد من محطات رحلة العائلة المقدسة منها شجرة العذراء مريم بالمطرية وكنيسة ابي سرجة والكنيسة المعلقة وكنيسة العذراء بالمعادى.

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بقلم دعاء محمود

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