وزير السياحة والآثار يتفقد جامع الفتح الملكى تمهيدا لافتتاحه الأسبوع المقبل

أعمال المشروع تأتي بالتعاون مع شركة المقاولون العرب والتي تم اسناد المشروع لها عام ٢٠١٧، وتبلغ تكلفته مايقرب من 16 مليون جنية.

تفقد صباح اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، جامع الفتح الملكى فى حى عابدين بالقاهرة ، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المسجد تمهيدا لافتتاحه الأسبوع المقبل.

رافقه خلال الجولة د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس المقاولون العرب والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة و الاثار للشؤون الهندسية ود. جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعدالله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة.

وأوضح المهندس أبو العلا أن أعمال المشروع تأتي بالتعاون مع شركة المقاولون العرب والتي تم إسناده لها عام ٢٠١٧، وقد بلغت تكلفته ما يقرب من 16 مليون جنيه .

وأضاف أنه تم الانتهاء من الاعمال الداخلية للمسجد والتي تضمنت الأرضيات الرخامية بصحن المسجد، وترميم وتنظيف التجاليد الرخامية للحوائط، وأعمال تنظيف وترميم المنبر والمحراب وكل الأعمدة الرخامية والجرانيتية ، والقباب والقباوات من الداخل وانهاء الاعمال الزخرفية بها، بالاضافة الى تركيب اجهزة النظام الصوتي ووحدات الاضاءة الداخلية وكاميرات المراقبة.

وتابع أن الأعمال التي تمت خارج المسجد، فتم الانتهاء من تنظيف احجار الواجهات والمئذنة، والقباب النحاسية بالأسطح ، وأعمال عزل بلاط أرضيات الأسطح، وأعمال تركيب أرضيات حجرية بالموقع العام داخل المسجد وجهة المدخل الرئيسى ، واستكمال اعمال الإضاءة الخارجية.

ومن جانبه قال د. جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بالوزارة، إن الجامع يتكون من مربع أساسى تقوم عليه قبة وهو مكان الصلاة، وقد ألحق بهذا المربع 3 مجموعات من المبانى من جهته الغربية والجنوبية وكذا الشرقية.

وتابع كل هذه الملحقات بها أروقة ودهاليز وغرف تقوم بخدمة أغراض المسجد المتعددة، وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية منه وهى تشرف على حديقة قصر عابدين ويبلغ ارتفاعها 15,70 متر ويتوسط الواجهة الغربية المدخل الملكى و تقع مئذنة الجامع فى الركن الجنوبى الشرقى للجامع.

وأشار إلي أن المسجد من الداخل عبارة عن مكان للصلاة فيتكون من مربع متساوى الأضلاع ، يتوسطه أربعة أعمدة جرانيتية حمراء ضخمة، و المحراب الذي يقع بوسط جدار القبلة وقد زخرف تجويفه بأنواع لا مثيل لها من الرخام الملون على شكل أشرطة، والمنبر الذي يقع على يمين المحراب وهو مصنوع من الرخام، زخرفت ريشتاه بنقوش نباتية محفورة حفراً بارزاً وطليت بالذهب .

ويذكر أن الجامع يقع بشارع عابدين ويشغل الجزء الشرقي من قصر عابدين، وأنشأه عابدين بك أمير اللواء السلطانى ، حيث كان يجاور قصره مسجد صغير يعرف بمسجد الفتح ، فعمل عابدين بك على تجديده والعناية به وأوقف عليه الأوقاف فعرف الجامع باسمه (جامع عابدين).

والجامع الحالى يرجع لعصر الملك فؤاد الأول 1338هـ / 1918م ، حيث أمر الملك بتجديد جامع الفتح ، وتم الاحتفاظ بالمدخل القديم والمئذنة ، وتم إعداده على طراز المساجد العثمانية ، ومضاعفة مساحته .