وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف المصري الكبير (صور)

أكد العناني أن الأعمال بالمتحف لم تتوقف وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستئناف الأعمال في المشاريع الكبرى.

تفقد صباح اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع، وخطة العمل به خلال الفترة الحالية، في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مدير المتحف للشئون الأثرية، وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.







شملت الجولة زيارة مركز ترميم الآثار ومعمل ترميم الأخشاب؛ حيث يتم ترميم بعض القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الخشبية، كما تفقد الموقع الإنشائي للمتحف.

وأكد العناني أن الأعمال بالمتحف لم تتوقف وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستئناف الأعمال في المشاريع الكبرى.

2000 عامل ومهندس يعملون على إنهاء الأعمال بالمشروع

وأشار إلى أنه يعمل بالمتحف حاليا حوالي 1700 عامل وحوالي 300 مهندس ومشرف يمثلوا 33 شركة مصرية من اجمالي 65 شركة تقوم على إنهاء الأعمال بنسبة حوالي 50٪؜ يوميا.







وتابع أنه تم تخفيض عدد العاملين والمرممين داخل الموقع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية والحماية من تداعيات الفيروس.

جارٍ وضع خطة منظمة لزيادة طاقة العمالة بشكل تدريجي

وأضاف أنه جارٍ وضع خطة منظمة لزيادة طاقة العمالة بشكل تدريجي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح أن الوزارة تعكف الآن على عمل دليل استرشادي لاستقبال الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق والتي سيتم تطبيق بنودها فيما بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف أنه يتم اتباع هذه الارشادات في أسلوب ونظام وقوف الزائرين في طوابير بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية وعدد الزائرين داخل صالات العرض وكذلك أعداد مرتادي المطاعم والكافيتريات.







ومن جانبه، قال اللواء عاطف مفتاح، إن المتحف لم يتوقف العمل به ليوم واحد، ويقوم المتحف باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات الفيروس حيث يقوم يوميا بالتعقيم والتطهير لموقع المشروع ومعامل الترميم والمكاتب الإدارية.

ولفت إلى أنه يتم فحص كل العاملين أثناء دخولهم صباحا وانصرافهم مساء، وبلا أي استثناءات بواسطة ترمومتر الحرارة “الليزري”.

كما يتم مرورهم على ممر التعقيم قبل الدخول إلى المشروع مع توزيع الكمامات الطبية عليهم ووضع العلامات الارشادية بعدم المصافحة.

وتابع أنه تم توزيع منشور إرشادى لجميع العاملين ليتم تطبيقه فى جميع الأماكن، إضافة إلى عقد دورة تدريبية مع العاملين بالمتحف للتوعية بالفيروس وطرق الوقاية منه.





وأضاف أن عمليه التطهير والتعقيم لا تتم للمتحف فقط قبل دخول العمالة لبدء العمل، بل أيضًا أثناء فترات الراحة والتي تم تقسيمها إلى ثلاث فترات لضمان توزيع الكثافات، وعدم التكدس، كما يتم التطهير والتعقيم بالكامل بعد انتهاء العمل يوميًا.

وأشار إلي أنه تم تنفيذ عدد 2 ممر تعقيم بالموقع للوصول بطاقة العمل بالمشروع الى الطاقه الكاملة للشركات المتواجدة بعد اتمام اجراءات التعقيم والتطهير.