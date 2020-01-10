وزير السياحة والآثار يتفقد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية (صور)

من أقدم الكنائس في مصر ولها مكانة كبيرة في تاريخ الكنائس العالمية

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل أعمال ترميم وتطوير الكنسية المرقسية بالإسكندرية، وذلك على هامش افتتاح المعبد اليهودي.

وقال الوزير في تصريحات له، إنه من المقرر إقامة احتفالية بمناسبة مرور ١٥٠ عاما على إنشاء الكنيسة، ودعوة سفراء دول العالم للحضور.

وتعد كنيسة مارمرقص من أقدم الكنائس في مصر ولها مكانة كبيرة في تاريخ الكنائس العالمية.

وكانت مقراً لبطريرك الكنيسة لمدة 1000 عام ثم انتقل المقر عدة مرات إلى أن أصبح الآن في أرض الأنبا رويس بالعباسية.

وتم توسيع الكنيسة في عهد البابا أرشيلاوس الـ18 في عام 321 م، وفي عام 680 م قام البابا يوحنا السمنودي البطريرك الأربعين بإعادة بناء الكنيسة.

وتهدمت الكنيسة وأعيد بناؤها أكثر من مرة على مر التاريخ، وفي عام 1870 تم بناؤها على الطراز البيزنطي مع تزيينها بعدد كبير من الأيقونات الجميلة.

وفي عام 1952 قام البابا يوساب الثاني بافتتاح الكاتدرائية الجديدة وصلى أول قداس بها، و تضم الكنيسة مبنى يعود للقرن الماضي ويحتوى على مقر البابا ووكيله بالإسكندرية وقاعات الكلية الإكليركية.