استثمار

وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات التنفيذية للسلامة الصحية

لافتا إلى ضرورة قيام المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بالاستعانة بشركات دولية متخصصة لمراجعة معايير السلامة الصحية
دعاء محمود 11:22 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 11:22 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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عقد اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات التنفيذية للسلامة الصحية فى المنشآت الفندقية.

جاء ذلك بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للتدريب والمستشارين القانونيين للوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ومسئولي الجهات المعنية.

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وخلال الاجتماع أكد الوزير على ضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة الصحية، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تنظيم دورات تدريبية بالتعاون بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية، لتدريب كافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية للتوعية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة قيام المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بالاستعانة بشركات دولية متخصصة لمراجعة معايير السلامة الصحية بها بصفة دورية لضمان جودة الخدمات المقدمة بها، حيث تقوم الآن ٥ شركات دولية متخصصة بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية.

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علاوة على ذلك تم التأكيد على ضرورة تعيين مراقب جودة في كل منشأة فندقية للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بالاشتراطات الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها حفاظا على صحة وسلامة النزلاء.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بتكثيف عمل اللجان التي تقوم بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة به وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين.

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بقلم دعاء محمود

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