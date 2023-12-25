وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

عقب انتهاء جولته بمنطقة أهرامات الجيزة لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير خدمات الزائرين بالمنطقة، توجه أحمد عيسي وزير السياحة والآثار إلى المتحف المصري الكبير، حيث عقد اجتماعاً مع قيادات فريق العمل بالمتحف، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال به.

وجاء هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي يتم عقدها لمتابعة تطورات الأعمال بالمتحف تمهيداً لافتتاحه.

حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، وياسمين صبري ممثلاً عن الشركة المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات الأعمال بقاعات العرض الرئيسية، حيث اطلع الوزير على آخر ما آلت إليه الأعمال بها سواء من خلال وضع القطع الأثرية داخل الفتارين أو تثبيت القطع الكبيرة على القواعد، حيث تم الانتهاء عما يزيد عن 95% من الأعمال بها ومن المقرر تنفيذ ما تبقي من أعمال في غضون 10 أيام، كما إنه جارٍ أيضا الانتهاء من أعمال التحكم البيئي داخل القاعات وفتارين العرض بها من حيث نسب الإضاءة، ودرجات الحرارة والرطوبة بما يتناسب مع المقياس العالمي لحفظ وصيانة الآثار.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمتحف مراكب الملك خوفو، وما آلت إليه الأعمال حتى الآن، وكذلك أعمال تأهيل المركب الأولى بما يتناسب وأسلوب العرض المتحفي الحديث، بالإضافة إلى مناقشة آخر أعمال ترميم مركب خوفو الثانية التي يتم إعادة تركيبها مع الجانب الياباني بما يضمن الإنتهاء منها وعرضها جنبا إلى جنب مع المركب الأولي لأول مرة.

وقد وجه الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من جميع الأعمال، في إطار الافتتاح الوشيك للمتحف.