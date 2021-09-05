وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار نظيره السعودي أحمد الخطيب وأسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، حيث عُقد لقاء موسع لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي.

وحضر اللقاء من الجانب المصري غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير للشئون الفنية والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون الدولية والاتفاقيات. وحضر من الجانب السعودي وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق الأمير سعود بن نهار آل سعود، ووكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والمستشارة في وزارة السياحة سجا الحوشان. وزير السياحة ونظيره السعودي

واستهل خالد العناني اللقاء بالترحيب بوزير السياحة السعودي والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، ومثمنًا الجهود التي تبذلها السعودية بالمشروعات التنموية، لاسيما تطوير البنية التحتية السياحية، مؤكدًا على أن المملكة تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، مشيراً إلى أن مصر ترحب بالسائحين السعوديين في بلدهم الثاني مصر، والتي تعد مقصداً هاماً لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات والعادات والتقاليد.

كما استعرض وزير السياحة والآثار البنية التحتية السياحية لمصر والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، كما وجه الشكر لوزير السياحة السعودي، على هذه الزيارة وعلى تلبيته الدعوة لحضور موكب المومياوات الملكية الذي أُقيم في أبريل الماضي.

وخلال اللقاء استعرض الوزير السعودي المشروعات التنموية التي تشهدها االمملكة ولاسيما في المجال السياحي، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتضافر الجهود لتعظيم الاستفادة من المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية والذي تم تدشينه على هامش انعقاد قمة “إنعاش السياحة” التي أقيمت في مايو الماضي بمدينة الرياض في إطار انعقاد الاجتماع الـ47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وتم مناقشة تعزيز سبل التعاون السياحي بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال مع التنسيق الكامل لتبادل الخبرات وتدريب العاملين بالقطاع السياحي في البلدين واكسابهم مزيدًا من الخبرات.

وزير السياحة السعودي يزور متحف الفن الإسلامي

استقبل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، والوفد المرافق له من بينهم، الأمير سعود بن نهار آل سعود وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق والدكتور عايض بن هادي العتيبي وكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية والمستشارة سجا الحوشان. خالد العناني والوزير السعودي والوفد المرافق له

وكان في استقبالهم الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، والذي اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف حيث أبدوا إعجابهم بتنوع المقتنيات الفنية التي يضمها المتحف وأسلوب العرض المتحفي به.

وأوضح عثمان أنه خلال الجولة أشاد الوزير أحمد الخطيب بالمجهودات والخدمات التي يقدمها المتحف للزائرين وخاصة تلك المتعلقة بذوي الهمم والممثلة في الممرات المؤهلة لسهولة حركتهم واللوحات الإرشادية التي صممت خصيصا لهم وكذا المجسمات التي تساعدهم في التعرف على مقتنيات المتحف.

هذا وقد ثمن الخطيب التعاون القائم بين المتحف ومركز الملك عبد العزيز ال سعود (اثراء) بالمملكة العربية السعودية والممثل في المعرض الأثري المؤقت المقام حاليا تحت عنوان “شطر المسجد” والذي يحتوي على 84 تحفة من مقتنيات متحف الفن الاسلامي، والمقرر استمراره بالسعودية حتى عام 2022.