وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع السفير Christian Berger سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل الأثري والسياحي، حيث استقبل العناني بمكتبه بمقر الوزارة في حي العباسية السفير.

وقدم سفير الاتحاد الأوروبي التهنئة للوزير على النجاح الذي حققته احتفالية الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، لافتا إلى انبهاره بهذا الموكب المهيب الذي أكد عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة التي تمتد عبر التاريخ.

وتم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأعمال بمشروع تطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير والذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جهته استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال اللقاء ضوابط واشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصر وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف لضمان صحة وسلامة جميع الزائرين والسائحين والعاملين في القطاع وهو ما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، موضحاً أن نسب الإصابة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر تكاد تكون منعدمة.

وأشار العناني إلى قيام الدولة ببدء تطعيم العاملين في القطاع السياحي ضد فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين بالقطاع وكذلك السائحين والذي سيسهم بدوره في تنشيط حركة السياحة.

وأثنى السفير على الزيارات التعريفية التي تحرص الوزارة على تنظيمها باستمرار لسفراء الدول المختلفة إلى المدن السياحية المصرية المختلفة للتعرف على المقومات السياحية والأثرية لهذه المدن، بجانب التعرف على ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المطبقة بها على أرض الواقع.

وفي نهاية اللقاء، وعد السفير بأنه سيقوم بنقل هذه الجهود التي تقوم بها مصر لضمان سلامة وصحة السائحين والعاملين في القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي.