وزير السياحة والآثار يبحث سبل تعزيز التعاون مع «اليونسكو»

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور غيث فريز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات، منها إقامة عدد من ورش العمل و برامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية علي قائمة التراث العالمي.

وناقش استكمال مشروع عمل اللوحات الإرشادية في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر علي غرار ما تم في المتحف المصري بالتحرير، وتم الإتفاق علي عمل لوحات إرشادية لمنطقتي أبو مينا بالساحل الشمالي و سانت كاترين الأثرية بجنوب سيناء.

وتطرق اللقاء إلى ملف تسجيل أديرة وادى النطرون علي قائمة التراث العالمي.