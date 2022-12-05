وزير السياحة والآثار : ننسق مع هيئة الاستثمار لإطلاق مناطق حرة لخدمة القطاع الفندقي

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إنه تم التواصل مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لإنشاء مناطق حرة لنمو القطاع الفندقي، والاستفادة من الحوافز الحكومية لإنشاء الفنادق وإزالة أي تحديات تواجه المستثمرين.

وأضاف الوزير أنه تم الحصول على موافقات من رئيس مجلس الوزراء علي تطبيق تلك الحوافز علي القطاع الاستثماري في السياحة وتمكين القطاع الخاص للتوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى في فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، اليوم الاثنين 5 ديسمبر الحالى، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وذكر أن تهيئة مناخ الاستثمار هي من أولويات عمل الوزارة في تلك الفترة، إضافة إلى العمل على التواصل مع القطاع الخاص لتسهيل آليات عمله خلال تلك الفترة.