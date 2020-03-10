وزير السياحة والآثار: مصر من مؤسسي منظمة اليونسكو

خلال الاحتفال بمرور 40 عاما علي إنقاذ آثار النوبة، والمقام في متحف الحضارة حاليا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو ، والعلاقة بيننا قوية وستظل قوية.

وأضاف الوزير خلال الاحتفال بمرور 40 عاما علي إنقاذ آثار النوبة، والمقام في متحف الحضارة حاليا، أن اليوم نحتفل بأهم وأكبر حملة دولية أثرية في تاريخ العالم تم إطلاقها لإنقاذ آثار النوبة.

وتابع أن هذه الحملة أضافت الكثير لمنظمة اليونسكو، لأنه تدخل لإنقاذ أهم آثار في العالم في النوبة.

وأشار إلى أن فكرة الحملة الدولية ظهرت عام ١٩٥٥ وتم تفعيلها عام ١٩٦٠ وانتهت في مارس ١٩٧٠.