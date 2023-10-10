وزير السياحة والآثار: مسجد الإمام الشافعي يستقبل 700 زائر أسبوعيا

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مشروع مركز الزوار الذي تم إنشاؤه حديثاً بسبيل الإمام الشافعي، يأتي استمراراً للتعاون المثمر بين الوزارة والسفارة الأمريكية بالقاهرة ومكتب مجاورة للعمران “مبادرة الأثر لنا”.

وأضاف الوزير أنه تم افتتاح مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي في عام 2021 الذي تم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار والقاهرة التاريخية، وقام بتنفيذه مكتب مجاورة للعمران “مبادرة الأثر لنا”، وبتمويل من صندوق السفير الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي.

ولفت إلى أنه منذ فَتح المكان للزيارة لاقى اقبالاً كبيراً من الزائرين والسائحين، إذ يستقبل ما يقرب من 700 زائر خلال أيام الأسبوع، و 1000 زائر في الأجازات والأعياد والمواسم الدينية.

وأوضح أنه انطلاقاً من ذلك جاءت فكرة إنشاء مركز زوار الإمام الشافعي ليكون عنصر جذب متميز لإثراء تجربة الزائرين والسائحين بهذه المنطقة الأثرية الهامة ومن ثم تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها ونشر الوعي بين أهالي المنطقة المحيطة بالأثر، حيث تم إعادة توظيف وإحياء السبيل والكتاب، بعد أن كان المكان مهملاً.

وأكد أن ذلك يأتي في ضوء حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية لزائري المواقع الأثرية والمتاحف في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.