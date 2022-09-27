وزير السياحة والآثار : الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع في الربع الأول من 2023

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه من المقرر الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة المصرية، خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.

جاء ذلك خلال الاحتفالية المقامة حاليًّا في المتحف المصري بالتحرير، والتي نظّمتها وزارة السياحة والآثار بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.

وأضاف الوزير أن الإستراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي من جميع الجوانب.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.