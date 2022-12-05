وزير السياحة والآثار: إنفاق 3 مليارات جنيه على تطوير المتاحف والمواقع الأثرية

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إنه تم إنفاق 3 مليارات جنيه علي المتاحف وترميم المواقع الأثرية، لافتا إلى أنه يوجد 2000 موقع أثري منها 130 فقط متاحة للزوار.

وأضاف عيسي أن عدد المتاحف في مصر يتجاوز 40 منها 30 فقط مفتوحة أمام الزوار، لافتا إلى أن العمل مستمر للتوسع في نمو صناعى السياحة في مصر.

وذكر أن القطاع في مصر يشمل 8 آلاف منشأة، إضافة إلى 1200 فندق، و2200 شركة سياحية، و500 مركز غوص، و1500 مطعم سياحي، و2000 بازار سياحي.

وأكد أن نمو القطاع يسهم في خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 2 مليون فرصة إذا بلغت معدلات السياحة 30 مليون زائر سنويا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى في افتتاح فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، اليوم الاثنين 5 ديسمبر الحالى، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».