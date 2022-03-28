وزير السياحة والآثار : إطلاق حملة ترويجية في إنجلترا وألمانيا وفرنسا لجذب سياح جدد

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه تم إطلاق حملة ترويجية في اسواق المانيا وإنجلترا وفرنسا لجذب اعداد جديدة من السياح لتعويض خسائر السياحة الروسيةوالاوكرانية. وأضاف العناني، أنه تم الاستماع الي كافة الطلبات والتصورات لتحقيق اعلي معدلات جذب سياحي…

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه تم إطلاق حملة ترويجية في اسواق المانيا وإنجلترا وفرنسا لجذب اعداد جديدة من السياح لتعويض خسائر السياحة الروسيةوالاوكرانية.

وأضاف العناني، أنه تم الاستماع الي كافة الطلبات والتصورات لتحقيق اعلي معدلات جذب سياحي من الدول الأوربية، يتمثل ابرزها في الإعلان عن سعر وقود الطائرات لمدة عام قادم، وسرعة الانتهاء من القطار السريع بين الأقصر والغردقة.

جاء ذلك خلال كلمته علي هامش استضافة وترأس مصر للاجتماع ال ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وبحضور زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة العرب والأعضاء والوفود المشاركة باللجنة،

وأوضح أن معدلات الوفود السياحة من انجلترا والمانيا تعد رقم واحد في معدلات الزيارات من الدول، بعد فقد السياحة الروسية والاوكرانية مؤخرا.

ولفت الي ان حفل موكب المومياوات والكباش ساهمت في زيادة حركة السياحة الأوربية، إذ قامت بجيب انتباه السائح الأوربي.

وكان قد قام وزير السياحة والآثار، بزيارة قصيرة للعاصمة البريطانية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا.

وأكد وزير السياحة علي استمرار وعمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا على المستويين الرسمي والشعبي، وأوجه التعاون المثمرة بين البلدين في العديد من المجالات منها السياحة والآثار.