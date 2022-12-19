وزير السياحة: نستهدف 500 ألف غرفة فندقية وزيادة عدد مقاعد الطيران لمصر 3 مرات

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تستهدف رفع عدد الغرف الفندقية من 211 ألفا إلى 500 ألف غرفة، فضلا عن زيادة عدد مقاعد الطيران لمصر إلى 3 مرات وذلك لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.

وأضاف الوزير خلال كلمته بالجلسة الأولي من مؤتمر “الناس والبنوك” والذي يعقد هذا العام في دورته 16 تحت عنوان دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، أن هناك مجموعة من المسارات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع عدة وزارات لتحقيق تلك الخطة الطموحة.

وأشار إلى أن معدل نمو الغرف الفندقية المرخص لها في مصر يرتفع بنسبة 1% فقط سنويا خلال الفترة من 2018 وإلى الآن، في حين أنه كان من المفترض أن يزداد بنسبة 20% سنويا.

ولفت إلى أن دور الوزارة تنظيمي ورقابي على 8 آلاف منشأة سياحية مرخصة تعمل في مصر تتمثل في 1200 فندق، 2200 شركة سياحية، إضافة إلى 1300 مطعم و2200 بازار و500 مركز غوص وأنشطة بحرية.

وتابع أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار مسئولة عن 2000 موقع آثري منها 133 موقعاً مفتوحاً للزيارة، إضافة إلى 41 متحفاً بينها 31 متحفا يستقبل الزائرين.