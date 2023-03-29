وزير السياحة: نستهدف جذب 18 إلى 20 مليون سائح خلال 2024

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه من المستهدف جذب أعداد سائحين لمصر تتراوح من 18 إلى 20 مليون سائح وذلك خلال العام المقبل 2024.

وأضاف عيسى في تصريحات له، خلال اجتماع جمعية الكتاب السياحيين، أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ 11.7 مليون سائح، مشيرًا إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الحالى نموًّا بنسبة 30%، مما يسهم فى الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة المصرية تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25 إلى 30% سنويا، على أن يكون ذلك فى إطار من الحوكمة الفعالة والتى تخضع للمعايير العالمية فى هذه الصناعة والتى يقودها القطاع الخاص.

ولفت الوزير إلى 3 محاور للاستراتيجية الوطنية على مداها القصير والمتوسط والتى تتمثل فى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر والعمل على تحسين التجربة السياحية بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحى وزيادة عدد الغرف الفندقية.