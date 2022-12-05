وزير السياحة: نستهدف الوصول إلى نصف مليون غرفة فندقية مقابل 211 ألف متوفرة

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، على استهداف إنشاء 500 ألف غرفة فندقية مرخصة ذات مواصفات مختلفة، مقابل 211 ال غرفة مرخصة حاليًا.

وأضاف وزير السياحة، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، اليوم الإثنين 5 ديسمبر الحالى، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى»، أن عدد الليالي المتوسطة للسائح تتراوح من 7 و8 ليالي.

وتابع أن قطاع السياحة يحقق نمو بشكل سريع بنسب تصل إلى 25 و30% سنويًا، منوهًا إلى أن هناك مناطق سياحية تعاني من انخفاض العرض مقابل نمو الطلب، خاصة المناطق السياحية في الأقصر وأسوان.

وأكد أن تحقيق معادلة العرض بالطلب تمثل أول تحدي أمام الاستثمار في القطاع، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لتحقيق تلك المعادلة.