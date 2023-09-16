وزير السياحة : نخطط لجعل القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن هناك التزاما بترميم وإعادة تأهيل المواقع الأثرية بنطاق القاهرة الكبري خلال هذا العام.

وأضاف الوزير – خلال فعاليات افتتاح جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سارية الجبل بعد الانتهاء من مشروع ترميمه – أن افتتاح هذا الجامع يعد أحد أهم نتائج الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى جعل مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته يستمتع فيه السائح بكل المقومات والأماكن السياحية والأثرية بمدينة القاهرة.

يشار إلى أنه عقب الانتهاء من مراسم افتتاح جامع سليمان باشا الخادم والمعروف باسم سارية الجبل، تفقد الوزير منطقة خدمات الزائرين بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي والتي جاري العمل على تجهيزها لتحتوي على عدد من البازارات والكافتيريات وأماكن انتظار السيارات بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بالمنطقة، والتي تعد أحد أهم المحاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.