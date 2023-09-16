وزير السياحة: نحرص على فتح أسواق جديدة وزيادة عدد المقاعد بالتعاون مع الطيران

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تتطلع من خلال التعاون مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد المقاعد القادمة من بعض الأسواق السياحية الجديدة والمستهدفة، مثل سوق أمريكا اللاتينية.

ونوه الوزير إلى تشغيل خط طيران جديد مباشر مع البرازيل، لافتا إلى الارتفاع الكبير في أعداد السائحين القادمين منه وهو الأمر الذي يؤكد حرص الوزارة على فتح أسواق سياحية جديدة.

وكان مطار جوارولوس الدولي بمدينة ساوباولو البرازيلية، استقبل أولى رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وساوباولو، منذ عدة أيام.

وتعتبر هذه الرحلة هي الأولى في تاريخ الشركة لهذا الخط، وتسير مصر للطيران رحلة خاصة إلى مدينة ساوباولو البرازيلية كل أسبوعين.

جاء ذلك في تصريحات له خلال فعاليات افتتاح جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سارية الجبل.