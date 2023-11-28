وزير السياحة: نحرص على التعاون مع القطاع الخاص لزيادة أعداد الغرف الفندقية

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تحرص على التعاون مع القطاع الخاص، لزيادة أعداد الغرف الفندقية.

وأضاف خلال منتدى الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل إلى 250 ألف، 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن منتدى الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية يجمع المستثمرين والشركاء المهتمين بالاستثمار في تلك الخدمات بالإضافة إلى شركاء التنمية والجهات المانحة، المهتمة بالمساهمة في ترميم والحفاظ على التراث.

وتمنى أن يكون المنتدى منصة لتسهيل الحوار بين المستثمرين والوزارة والجهات المانحة لتقديم مقترحات إعادة الاستخدام التكيفية وحزم الاستثمار لجميع مواقع المشروع، وتنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي المسئول في المواقع الأثرية.

وأشار الوزير إلى أبرز معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري والتي حققت نموا كبيرا، وارتفع متوسط حجم الإشغالات الفندقية الآن إلى أعلى المستويات، وهو ما انعكس أيضا على ارتفاع متوسط سعر الإقامة.

ولفت إلى أنه في شهر أكتوبر من العام الجاري وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة خلاله لثاني أعلى معدل للحركة في هذا الشهر منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية في عام 2000، حيث شهد نمو بحوالي 8% بمقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق .

وأكد حرص واهتمام الدولة الكبير بالمحافظات السياحية ومن بينها القاهرة والأقصر، لافتاً إلى قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.

ونوه إلى أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسياً لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه الى تكرار الزيارة مرات عديدة.

وأوضح أن تحسين التجربة السياحية في مصر هي أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تتكامل في إطار هذا المشروع مع محور ثاني في الإستراتيجية وهو محور تحسين مناخ الاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية مشروع IMCT الذي يخدم اثنين من محاور هذه الإستراتيجية.

واستعرض المحور الثالث للاستراتيجية والذي يرتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري من خلال التعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر.

وخلال فعاليات المنتدى قام الوزير بتفقد الجناح الذي أُقيم ويضم عدد من الفنانين وأصحاب الحرف التقليدية بالمجتمع المحلي بمنطقة الدرب الأحمر والذي تم تدريبهم وتأهليهم في إطار المشروع وبإشراف وزارة السياحة والآثار لتعزيز تجربة السائحين في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما شارك في الحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ومستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقاقية IMCT، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر منهم سفراء كل من اليونان وايطاليا وكازاخستان، والمستشار الثقافي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وممثلي السفارات المختلفة منهم ألمانيا والصين.