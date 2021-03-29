وزير السياحة: موكب المومياوات سيكون تشريفة متكاملة كأنهم ملوك أحياء وكله هيبة وحضارة (فيديو)

أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن موكب المومياوات الملكية والذي يضم مومياء 22 ملكا فرعونيا، سيكون كله هيبة وحضارة، كما أن أكثر من 60 دولة فى العالم ستنقل حدث موكب المومياوات السبت المقبل على الهواء مباشرة .

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى في برنامج على مسئوليتى على فضائية صدى البلد، أن أكثر من 400 قناة حول العالم ستنقل الاحتفالية كأنهم ملوك حاليين تخليدا لتاريخهم .

واضاف العناني ، أنه سيتم إطلاق النيران للملوك الفراعنة كأنهم ملوك احياء ، حيث سيتم تنظيم تشريفة كاملة متكاملة ، مشيرا إلي أنه يوم السبت المقبل 3 أبريل سيري كل مواطن موكب المومياوات .

وتابع العناني، أن المومياوات ستكون متاحة أمام الجمهور فى قاعتها الجديدة يوم 18 إبريل بالمتحف المصري الكبير ، بالإضافة إلى أنه تم توجيه دعوة لعدد محدود من كبار رجال الآثار فى العالم للمشاركة فى احتفالية موكب المومياوات الملكية

وأوضح العناني ، أنه سيتم إضاءة عمارات التحرير حتى وصول موكب المومياوات الملكية، لافتا إلى أن مئات الأشخاص شاركوا فى إعداد هذا المشهد، منهم فنانين و طلاب جامعات .