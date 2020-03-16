وزير السياحة: مليار دولار شهريا خسائر القطاع بعد وقف رحلات الطيران

نتيجة أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بدأ يتزايد والإصابات كانت نتيجة أجانب أو حالات مخالطة من الخارج ولهذا كان لابد من اتخاذ هذا القرار للحد من انتشار الوباء

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن حجم الخسائر بقطاع السياحة يبلغ مليار دولار شهريا بعد تعليق رحلات الطيران .

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بأن قرار تعليق رحلات الطيران بكل المطارات المصرية جاء بعد اجتماعات دورية مع رئيس الوزراء ونتيجة أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بدأ يتزايد والإصابات كانت نتيجة أجانب أو حالات مخالطة من الخارج ولهذا كان لابد من اتخاذ هذا القرار للحد من انتشار الوباء .

وقال وزير السياحة إن فترة القرار قصيرة ولكن سوف يتم استغلالها بالعمل على تعقيم الفنادق وتم التعاقد مع فريق طبى لتعقيم كل الفنادق لضمان ألا يصاب أحد ولا يأتى أحد إلينا حاملا للمرض .

وقال وزير السياحة إن الحكومة تريد الحفاظ على المصريين وعلى ضيوفنا ولا تريد أن ترتبط مصر بصورة سلبية فى العالم ورغم حجم الخسائر التى سيتعرض لها القطاع لكن لا يهم مقابل صحة المصريين حتى يعمل كل القطاع السياحى فى أمان .