وزير السياحة: مصر تستحق من 30 إلى 40 مليون سائح سنويًا ونعمل على ذلك

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إن مصر تستحق من 30 إلى 40 مليون سائح سنويًا، وندرس في الوزارة تحقيق تلك المستهدفات، وإزالة أي مشكلة أو تحدي أمام الوصول لذلك الهدف.

وافتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم»، اليوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وأكد وزير السياحة، أنه يشعر بالفخر الشديد لخدمة بلدي في تولي حقيبة هامة كحقيبة السياحة والآثار.

ومن بين متحدثي اليوم الثانى أيضًا كل من رامى الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وذلك فى مقابلات حصرية؛ للتعرف على خطط جهاتهم فى العام الجديد.

ويكتسب المؤتمر أهميته، هذا العام، من توقيت انعقاده، والذى سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى للحكومة، بخلاف قمة المناخ.

وخلال المؤتمر سيستعرض الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات من القطاع الخاص خططهم في العام المقبل، وكيفية استغلال الفرص المتاحة بالشراكة مع الحكومة، تزامنًا مع وجود تحديات عالمية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتضمن اليوم الثانى 3 جلسات، الأولى تحت عنوان «كيف يتخطى القطاع العقارى الأزمة بسلام؟»، والتى تبدأ مناقشاتها انطلاقًا من توصيات المطورين المشاركين فى مؤتمر التطوير العقارى السادس،

ومن بين المتحدثين فى الجلسة المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس أشرف بولس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة كورنرستون للتنمية العقارية، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وطارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وجاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة أماكن للتطوير العقاري، وأيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذى لشركة الأولى للتمويل العقاري، ويديرها شريف عمر، رئيس قسم العقارات بجريدة المال.