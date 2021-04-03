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وزير السياحة : مصر استطاعت إنشاء وتطوير أكثر من 20 متحفا وترميم 100 موقع أثري

أشار إلى أنه يتم الإعداد للاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد عاشور 12:11 ص, الأحد, 4 أبريل 21 12:11 ص, الأحد, 4 أبريل 21

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، إن الفيلم الترويجي الذي تم بثه أثناء احتفالية موكب المومياوات الملكية  لم يعرض إلا جزءًا بسيطا من إنجازات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية في مجال الآثار والمتاحف.

وأكد أن مصر استطاعت خلالها إنشاء وتطوير أكثر من 20 متحفا، وترميم وتطوير أكثر من ١٠٠ مبنى وموقع أثري من مختلف العصور بكل أنحاء الجمهورية.

وأضاف الوزير أن العمل تقدم  بشكل ملحوظ بمشروع المتحف المصري الكبير الذي أوشك على الانتهاء، وزاد عدد البعثات الأثرية المصرية إلى أكثر من ٨٠ بعثة استطاعت تحقيق اكتشافات أثرية هامة.

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وأضاف أنه  وراء كل هذا العمل جنود مجهولين: هم جيل استثنائي من الآثاريين والمرممين والخبراء المصريين.

وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد توالى عدد من الافتتاحات الهامة، حيث انتهينا من تجهيز متحف عواصم مصر (بنسبة ١٠٠٪).

وأضاف: “يجرى العمل حالياً في المراحل النهائية في مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، طريق الكباش بالأقصر، المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية”.

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وأشار إلى أنه يتم الإعداد للاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، التي سوف تشارك فيها شخصيات مصرية فنية وثقافية ورياضية بارزة، وشخصيات ومشاهير عالميين، وسيتم توجيه الدعوة لقادة دول العالم.


وتوجه العناني بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الدعم غير المسبوق لملف الآثار والمتاحف سواءالمتابعة الشخصية لكل ملفات ومشروعات الآثار. او الدعم المالى الضخم الذي مكننا من إنجاز كل المشروعات بعد توقف ٢٠١١.

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جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العناني امام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح المتحف القومي للحضارة واستقبال المومياوات الملكية فيه.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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