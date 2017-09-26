وزير السياحة: مؤشرات السوق الفرنسية مبشرة

- 42% زيادة في أعداد الفرنسيين خلال الـ8 أشهر الماضية دعاء محمود أكد يحيي راشد، وزير السياحة، على أهمية زيادة التدفق السياحي من السوق الفرنسية، نظراً لأهميته في ظل التحسن الذي يشهده المقصد المصري من زيادة أعداد السائحين، موضحاً أن…

– 42% زيادة في أعداد الفرنسيين خلال الـ8 أشهر الماضية



دعاء محمود

أكد يحيي راشد، وزير السياحة، على أهمية زيادة التدفق السياحي من السوق الفرنسية، نظراً لأهميته في ظل التحسن الذي يشهده المقصد المصري من زيادة أعداد السائحين، موضحاً أن هناك تشجيع من السوق للعودة إلى المقصد السياحي المصري.

وأضاف راشد، في اتصال هاتفي من “فرنسا”، لـ”لمال”، على هامش مشاركته في المعرض السياحي المهني في باريس “Top Resa”، المزمع عقده خلال الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر الجاري، أن مؤشرات السوق الفرنسي مبشرة.

كان الوزير قد غادر -أمس الإثنين- للمشاركة في المعرض والذي يعد أحد أهم المعارض المهنية التي تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق السياحة والسفر الدولى، ويحظى المعرض هذا العام بمشاركة 31,763 من المهنيين المتخصصين بالقطاع السياحى ينتموا لـ 158 دولة من كافة أرجاء العالم.

ولفت الوزير إلى أنه تقدم بمقترح لسفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتيت بدعوة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين الفرنسيين لزيارة الأماكن السياحية والمناطق الأثرية في القاهرة وشرم الشيخ، وغيرها من المدن السياحية المصرية لنقل صورة إيجابية عن مصر الى الشعب الفرنسي.

وأشارت وزارة السياحة في بيان أصدرته -أمس- إلى أن الوزير قام بعرض ملامح برنامج الوزارة المطبق لتحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف والعارض والذي يهدف إلى زيادة كل من الحركة السياحية وإيرادات الدولة، وتم الاتفاق على دعوة أصحاب شركات الطيران الفرنسية الى مائدة مستديرة لمناقشة برنامج تحفيز الطيران، وسبل التعاون معهم في هذا المجال.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي على استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة لتنشيط السياحة الفرنسية إلى مصر، لافتًا إلى أن هناك ولع فرنسي بالحضارة المصرية، متابعاً أن الفرنسيين لديهم اهتمام كبير بمنتج بالسياحة الثقافية والأماكن الأثرية التي يحرصون على زيارتها في مصر.

وقال السفير إن من أولوياته العمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر في فرنسا لإعادة السياحة الفرنسية للمقصد المصري مرة أخرى إلى سابق عهدها، مضيفاً أنه التقى بالعديد من منظمي الرحلات وشركات السياحة الفرنسيين وأكدوا له أن هناك إقبالاً كبيراً من الفرنسيين على زيارة مصر، وأن حجوزات موسم الشتاء القادم إلى مصر كاملة العدد.

واقترح السفير الأستفادة من ذكرى الاحتفال بمرور 150 عاماً على إنشاء قناة السويس، والتي تحل العام القادم، لتكون عنوانا للترويج لمصر في فرنسا في 2018 نظرا لأهمية هذا الحدث التاريخي بالنسبة للشعب الفرنسي.

يذكر أن السياحة الفرنسية الوافدة إلى مصر سجلت توافد نحو 96 ألف سائح، خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري 2017، بارتفاع 42% عن نفس الفترة من العام الماضي، وقضوا نحو مليون ليلة سياحية بزيادة 157%.