وزير السياحة : لو كان لدينا 30 مليون سائح لانتهي العجز في الميزان التجاري البالغ 20 مليار دولار

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن الوصول لهدف 30 مليون سائح سنويا يسهم في إنهاء العجز في الميزان التجاري البالغ 20 مليار دولار حاليا.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بدراسة تسويقية شاملة للتعرف على آليات تنشيط السياحة والترويج لها عالميا.

وتابع أن تلك الدراسة أكدت توافر الطلب لزيارة مصر من قبل الأجانب وإنما يبقى تحدي الترويج والطيران وتوفير مناخ استثماري وبنية تحتية تستوعب نمو القطاع المستمر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى في افتتاح فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، اليوم الاثنين 5 ديسمبر الحالى، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».