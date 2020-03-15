وزير السياحة: لم نتلق أي معلومات تفيد بغلق فنادق في شرم الشيخ

أشار إلى أنه تم تدريب العاملين على معالجة الأزمة الحالية

نفى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، اتجاه فنادق في شرم الشيخ لغلق أبوابها بسبب انتشار فيروس كورونا،، لافتا إلى أن الدولة تقدم الدعم الكامل للقطاع، والوزارة لم تتلق معلومات بذلك.

وأشار إلى أنه تم تدريب العاملين على معالجة الأزمة الحالية، قائلا: السياحة تمرض ولا تموت، لافتا إلى أن تراجع الأعداد هو نتيجة لانحصار حركة السفر، ومصر لها أفضلية لما تتميز به من أماكن مفتوحة.

جاءت تصريحات وزير السياحة والآثار ردا على المشاركين في مؤتمر صحفي نظمته الجمعية المصرية للإعلان عن المشروعات وفرص الاستثمار القادمة الخاصة بقطاع السياحة والأثار، ومناقشة البعد الاقتصادي لهذه المشروعات على الاقتصاد المصري.

وأعلن مجلس الوزراء أمس، أن القيادة السياسية وجهت باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وتم تخصيص 100 مليار جنيه، من جانب الدولة لمعالجة الآثار الاقتصادية.

وتفقد وزير السياحة والآثار عدة مواقع أثرية بمحافظة القاهرة للاطمئنان والوقوف على حالتها بعد أعمال كسح وشفط مياه الأمطار، التي تراكمت على البعض منها بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وتضمنت الزيارة قصر البارون امبارن بحي مصر الجديدة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية.

وكانت عدة دول قررت إغلاق مناطق أثرية مثل فرنسا التى أغلقت متحف اللوفر وكذلك برج إيفل تخوفا من انتشار فيروس كورونا.