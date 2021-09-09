استثمار

وزير السياحة لـ«الوكالة الروسية»: الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع

رئيسة الوكالة: الإصابات بين السائحين الروس العائدين من مصر تكاد تكون منعدمة
محمود محسن 10:02 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 10:02 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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استهل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار لقاءاته الرسمية، خلال زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، بلقاء Anna Popova رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على صحة المستهلك ورفاهية الإنسان (الروسبوتريبنادزور)، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بعودة حركة السياحة الروسية إلي المنتجعات السياحية المصرية، وبحث سبل دفع المزيد منها، وذلك بحضور إيهاب نصر سفير مصر في روسيا والوفد المصري المرافق لهما.

واستهل العناني اللقاء باستعراض تطورات الوضع السياحي والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتخذها مصر في مقاصدها السياحية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكداً أنه يتم الغلق الفوري لأي من المنشآت السياحية والفندقية التي تتقاعس في دقة تطبيق هذه الإجراءات، وهو ما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة في مصر، حيث إن معدلات الإصابة في المحافظات السياحية المصرية تكاد تكون منعدمة نظرا لطبيعتها المشمسة والمكشوفة، وفي ظل دقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظات السياحية.

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وتحدث وزير السياحة أيضا عن الإجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى مصر، حيث تقبل مصر السائحين المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو من لديهم تحليل PCR سلبي مع إمكانية عمل PCR بالمطارات بالمحافظات السياحية، كما تطرق إلى ما تقوم به الدولة المصرية في حال إصابة أحد السائحين.

خالد العناني: المقصد السياحي المصري آمن ومتميز طوال العام

وأكد العناني أن المقصد السياحي المصري آمن ومتميز طوال العام ويقدم للسائح تجربة سياحية متفردة بأمان كامل يستمتع خلالها بشواطئ مصر الخلابة وجوها الرائع والمشمس.

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ومن جانبها، رحبت Anna Popova بالدكتور خالد العناني والسفير المصري والوفد المرافق لهما، مشيرة إلى أن اليوم يشهد مرور شهر على استئناف حركة السياحة الروسية الي المنتجعات السياحية المصرية، مؤكدة أن معدل الإصابات أو ظهور لأعراض الفيروس بين السائحين الروس الذين جاءوا إلى مصر خلال هذا الشهر وعادوا إلى روسيا بعد انتهاء رحلاتهم السياحية تكاد تكون منعدمة، مشيدة بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها مما يعزز من ثقة بلادها في المقصد السياحي المصري.

وأضافت أن اللجنة الروسية التي جاءت إلى مصر في يوليو الماضي للتعرف على الإجراءات الاحترازية المتبعة في المنتجعات السياحية المصرية عادت بانطباعات جيدة للغاية عما شاهدته من إجراءات مطبقة علي أرض الواقع في الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطارات وغيرها في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وأنه لم يكن لديها أية تحفظات على الإجراءات المصرية.

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جدير بالذكر أن هذا هو الاجتماع الثاني للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية “أروسبوتريبنادزور” حيث كان أول لقاء بينهما كان في يوليو الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور السفير المصري بموسكو ومساعد وزيرة الصحة المصرية، لمناقشة ضوابط استئناف السياحة الروسية إلي المنتجعات السياحية المصرية بعد توقفها نهاية 2015.

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بقلم محمود محسن

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