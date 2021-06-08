استثمار

وزير السياحة لسفير الأردن: مستعدون لتذليل أية إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية

مناقشة إمكانية إقامة معارض سياحية في البلدين
محمود محسن 9:50 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 9:50 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل السياحي بين البلدين.

وحضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، ومهند غش المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالقاهرة.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالسفير، وتهنئته على توليه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله، مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى الحكومي والشعبي، لافتا إلى أن الأردن تأتي في مكانة متقدمة بين الاسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

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كما أكد وزير السياحة والآثار على استعداد مصر التام لتذليل أية إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية بين البلدين خاصة في ظل عدم وجود تأشيرة سياحية بينهما.

ومن جانبه، أكد سفير المملكة الاردنية الهاشمية بالقاهرة على أن مصر دولة شقيقة وتربطها بالاردن علاقات قوية، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد الوجهة الأولى المفضلة للمواطن الأردني، لافتا إلى أهمية إستغلال الخط البري الرابط بين البلدين لسهولة الانتقال بينهما، كما أشار إلى ما تحتضنه الأردن من أماكن سياحية متنوعة.

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وتناول اللقاء مناقشة توقيع برتوكول تعاون سياحى بين البلدين لتشجيع أنشطة الترويج والبرامج المشتركة للمعالم السياحية بين البلدين على المستوى البيني والدولي وما يتميزان به من منتجات سياحية وثقافية وشاطئية وترفيهية.

هذا بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة معارض سياحية داخل مصر والأردن وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وتجديد اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية.

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وفي نهاية اللقاء، أعرب العناني عن تطلعه لاستقبال نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني في مصر، لعقد المزيد من المناقشات حول سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجال السياحي والأثري.

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بقلم محمود محسن

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