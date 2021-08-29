وزير السياحة لزوجين أسبان قاما بإعلان زواجهما في الأقصر: ستظل ذكرى لا تنسى

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لزوجين أسبان قاما بإعلان زواجهما في الأقصر أن تلك المراسم التي تمت بتلك المدنية ستظل ذكرى لا تنسى.

جاء ذلك خلال تفقده عدد من الفنادق العائمة، وذلك للتأكد من مدي التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وخلال الجولة التفقدية التقى وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين البرتغال والأسبان والفرنسيين والذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر والاستمتاع بمنتجاتها السياحية المتنوعة والمتميزة، مشيدين بصرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفندق الذي يقيمون به وفي كافة المواقع الأثرية والمتاحف التي قاموا بزيارتها، الأمر الذي ساهم في شعورهم بالطمأنينة والأمان مع الاستمتاع بقضاء وقت رائع خلال قضاء أجازتهم بمصر، وشجعهم على دعوة أصدقائهم وأقاربهم في بلادهم إلى السفر إلى مصر لقضاء إجازاتهم بها.

ومن بين السائحين الذين التقي بهم وزير السياحة والآثار زوجين أسبان قاما بإعلان زواجهما في الأقصر، حيث أعرب الزوجين عن سعادتهما بإعلان زواجهما في مدينة الأقصر الساحرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير وتهنئته على نجاح حدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب والذي تابعوه بشغف عبر شاشة التليفزيون في اسبانيا، ومدي انبهارهم بهذا الحدث الضخم مشيرين إلى رغبتهم في زيارة قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

ومن جانبه، أكد العناني للزوجين على أن زيارتهم لمدينة الأقصر وزواجهما بها ستظل ذكرى خالدة لا تنسى بالنسبة لهم، كما قام بتوجيه الدعوة لهم لزيارة قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية والأماكن السياحية المختلفة التي يرغبون في زيارتها كهدية بمناسبة زواجهم.

كما وصف أحد السائحين الفرنسيين الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر بأنها تتم بدقة شديدة متابعًا أنه وأسرته سافروا من الأقصر إلى الغردقة في رحلة اليوم الواحد لقضاء يوم علي الشواطئ المشمسة على البحر الأحمر و الاستمتاع بالسباحة ورياضة الغوص ومشاهدة الحياة البحرية الخلابة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني بدأ زيارته اليوم صباحا بمحافظة الاقصر بافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بعد الإنتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها بالإضافة إلي تفقده لمعبدي إسنا والطود.

