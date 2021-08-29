استثمار

وزير السياحة لزوجين أسبان قاما بإعلان زواجهما في الأقصر: ستظل ذكرى لا تنسى

خلال زيارته لمحافظة الأقصر
المال - خاص 11:46 م, الأحد, 29 أغسطس 21 11:46 م, الأحد, 29 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لزوجين أسبان قاما بإعلان زواجهما في الأقصر أن تلك المراسم التي تمت بتلك المدنية ستظل ذكرى لا تنسى.

جاء ذلك خلال تفقده عدد من الفنادق العائمة، وذلك للتأكد من  مدي التزامها بتطبيق  الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وخلال الجولة التفقدية التقى وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين البرتغال والأسبان والفرنسيين والذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر والاستمتاع بمنتجاتها السياحية المتنوعة والمتميزة، مشيدين بصرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفندق الذي يقيمون به وفي كافة المواقع الأثرية والمتاحف التي قاموا بزيارتها، الأمر الذي ساهم في شعورهم بالطمأنينة والأمان مع الاستمتاع بقضاء وقت رائع خلال قضاء أجازتهم بمصر، وشجعهم على دعوة أصدقائهم وأقاربهم في بلادهم إلى السفر إلى مصر لقضاء إجازاتهم بها.

اقرأ أيضا  محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية المطيعة بتكلفة 76 مليون جنيه

ومن بين السائحين الذين التقي بهم وزير السياحة والآثار زوجين أسبان قاما بإعلان زواجهما في الأقصر، حيث أعرب الزوجين عن سعادتهما بإعلان زواجهما في مدينة الأقصر الساحرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير وتهنئته على نجاح حدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب والذي تابعوه بشغف عبر شاشة التليفزيون في اسبانيا، ومدي انبهارهم بهذا الحدث الضخم مشيرين إلى رغبتهم في زيارة قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

اقرأ أيضا  وزير السياحة والآثار لسفير ألمانيا: تطبيق الإجراءات الوقائية بصرامة أدت لثقة السياح

ومن جانبه، أكد العناني للزوجين على أن زيارتهم لمدينة الأقصر  وزواجهما بها ستظل ذكرى خالدة لا تنسى بالنسبة لهم، كما قام بتوجيه الدعوة لهم لزيارة  قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية والأماكن السياحية المختلفة التي يرغبون في زيارتها كهدية بمناسبة زواجهم.

كما وصف أحد السائحين الفرنسيين الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر بأنها تتم بدقة شديدة متابعًا أنه وأسرته سافروا من الأقصر إلى الغردقة في رحلة اليوم الواحد لقضاء يوم علي الشواطئ المشمسة على البحر الأحمر و الاستمتاع بالسباحة ورياضة الغوص ومشاهدة الحياة البحرية الخلابة.

اقرأ أيضا  رانيا المشاط تلتقي متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني بدأ زيارته اليوم صباحا بمحافظة الاقصر بافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بعد الإنتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها بالإضافة إلي تفقده لمعبدي إسنا والطود.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزيرة التضامن تفتتح جلسة تداول أول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية في البورصة

مدحت إسماعيل 5:37 م, الأحد, 29 أغسطس 21

وزيرة التخطيط: تدريب 250 مشاركا ببرنامج «تحليل البيانات والقدرات الإحصائية»

محمود محسن 4:45 م, الأحد, 29 أغسطس 21

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 32 موظفا بوزارة الري

محمود محسن 4:27 م, الأحد, 29 أغسطس 21

«القاهرة» تشن حملات مكثفة للقضاء على الباعة الجائلين والإشغالات لضبط الشارع

عصام عميرة 3:41 م, الأحد, 29 أغسطس 21

محافظ القاهرة: مصر قد تشهد أمطارا غزيرة وتغيرات مناخية ونسعى لخفض تأثيرها على العاصمة

عصام عميرة 3:14 م, الأحد, 29 أغسطس 21

«المشاط»: منتدى مصر للتعاون الدولي يشهد اصطفاف مؤسسات التمويل وشركاء التنمية

السيد فؤاد 2:20 م, الأحد, 29 أغسطس 21