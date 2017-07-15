وزير السياحة: لا يمكن الجزم بأن منفذ حادث الغردقة مختل نفسيا

احمد الدسوقى: قال وزير السياحة يحيى راشد، إنه لا يمكن الجزم بأن منفذ حادث الغردقة مختل نفسياً، مشيرا الى ان الحادث ما زال قيد التحقيق.وأشارفى مداخلة تلفونية لبرنامج هنا العاصمة، إلى أنه تم التنسيق مع السفير المصرى بألمانيا لمتابعة الموقف الالمانى بعد الحادث.وكانت سائحتان ألمانيتان ق

احمد الدسوقى:

قال وزير السياحة يحيى راشد، إنه لا يمكن الجزم بأن منفذ حادث الغردقة مختل نفسياً، مشيرا الى ان الحادث ما زال قيد التحقيق.





وأشارفى مداخلة تلفونية لبرنامج هنا العاصمة، إلى أنه تم التنسيق مع السفير المصرى بألمانيا لمتابعة الموقف الالمانى بعد الحادث.

وكانت سائحتان ألمانيتان قد قتلا في حادث طعن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة السياحية بمحافظة البحر الأحمر، كما أسفر الحادث عن إصابة أربعة آخرين واعتقال شخص يشتبه به في الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن المشتبه به يخضع الآن للتحقيق لتحديد دوافعه.