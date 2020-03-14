وزير السياحة : «كورونا» لا يرتبط بالأجانب فقط وطلبت مقابلة الشاب الصيني ضحية التنمر

على هامش لقائه مع وفود سياحية من دول شرق آسيا وإسبانيا أثناء جولته في منطقة الهرم

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن فيروس كورونا لا يرتبط بالأجانب فقط أو بالسياحة القادمة لمصر .

وأضاف العناني – على هامش لقائه مع وفود سياحية من دول شرق آسيا وإسبانيا أثناء جولته في منطقة الهرم – أنه طلب لقاء الشاب الصيني صاحب واقعة التنمر على الكوبري الدائري، لافتا إلى أنه طلب من السفارة الصينية ترتيب لقاء معه، ومن المقرر استقباله الفترة المقبلة.

وزير السياحة يتلقي وفود شرق آسيا وإسبانيا

وتفقد وزير السياحة والآثار، صباح اليوم عددا من المواقع الأثرية بمحافظة القاهرة للاطمئنان والوقوف على حالتها بعد أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التي تراكمت على البعض منها بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وتضمنت زيارة الوزير قصر البارون امبارن بحي مصر الجديدة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية.

رافق الوزير خلال الجولة أحمد عبيد مساعد الوزير للشئون الفنية، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، والعميد هاني ممدوح مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية.

جولة تفقدية فى المناطق السياحية بعد شفط مياه الأمطار

وفي شارع المعز، تفقد وزير السياحة والآثار، متحف النسيج المصري ومجموعة السلطان قلاوون والتي تراكمت بالقرب منها خلال اليومين الماضيين مياة الأمطار، وقد تم كسح وشفط المياه تماماً أمس وعودة المنطقة لما كانت عليه.