وزير السياحة في مرمي النواب بالجلسة العامة اليوم

انطلقت الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء لمواجهة وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة.

وتتضمن الطلبات على النحو التالي:

1-طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها.

أ-طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو نورا علي.

2- العضو أماني الشعولي.

3- العضو محمد عبد المقصود.

4- العضو شادية خضير الجمل.

5- العضو علاء جعفر.

6- العضو أحمد يحيى الجحش.

7- العضو مجاهد نصار.

8- العضو محمود قاسم.

9- العضو أحمد عاشور.

10- العضو نافع عبد الهادي.

11- العضو علي بدر.

12- العضو حسن المير.

13- العضو منى عمر.

14- العضو بهاء الدين أبو الحمد.

15- العضو حسام المندوه.

16- العضو محمود الشامي.

17- العضو محمود البرعي.

18- العضو أحمد حتة.

19- العضو علاء قريطم.

20- العضو إبراهيم عويس.

21- العضو نادر عبده.

22- العضو عبد الله أحمد عبد الله.

23- العضو عبد النعيم حامد.

24- العضو إيلاريا سمير حارص.

25- العضو الطاهر عبد الحميد.

26- العضو إيهاب الطماوي.

27- العضو نشأت فؤاد عباس.

28- العضو عبد الحميد دمرداش.

29- العضو هند رشاد.

30- العضو أحمد الطيبي.

31- العضو نبيل عسكر.

32- العضو نادر مصطفى.

33- العضو زينب السلايمي.

34- العضو مصطفى سالم.

35- العضو أحمد نشأت منصور.

36- العضو محمود هشام توشكى.

37- العضو وائل الطحان.

38- العضو محمد طه الخولي.

ب-أسئلة مقدمة من:

1- العضو محمد الصمودي.

2- العضو مرفت آلكسان مطر.

3- العضو أميرة أبو شقة.

4- العضو عماد خليل.

5- العضو نشوى الشريف.

6- العضو أحمد رمزي.

7- العضو دعاء عريبي.

8- العضو هيام الطباخ.

9- العضو رشا كليب.

جـ- طلبا مناقشة عامة مقدمان من:

العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا. العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنشيط السياحة العلاجية.

2-طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن ترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها.

أ-طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو محمد عبد العليم داود

2- العضو فاطمة سليم

3- العضو ناصر عطية

4- العضو أحمد الحديدي

5- العضو حمدي أبو خشيم

6- العضو محمد زين الدين

7- العضو حموده محمد حموده

8- العضو محمد أبو زيد

9- العضو فتحي قنديل

10- العضو طه الناظر

11- العضو حسن عمار

12- العضو محمد مصطفى كمال

13- العضو عبد المنعم إمام

14- العضو خالد بدوي

15- العضو أحمد دراج

16- العضو جيهان البيومي

17- العضو أحمد الألفي

18- العضو السيد رحمو

19- العضو علاء عصام

ب- سؤالان مقدمان من:

1- العضو أحمد حمدي خطاب

2- العضو يحيى كدواني

جـ-طلب مناقشة عامة مقدم من العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.

3 -طلبا إحاطة مقدمان من: