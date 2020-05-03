وزير السياحة عن مخالفة ضوابط عمل الفنادق: سحب الترخيص والغلق «مفيش هزار»

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الضوابط التي تم اعتمادها أمس الأحد، من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، هي ضوابط منظمة الصحة العالمية المنشورة بتاريخ 31 مارس الماضي وذلك بالنسبة للإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لقطاع الضيافة.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، أنه تم العمل علي هذه الضوابط بالتعاون مع غرفة الفنادق ووزارتي الصحة والطيران على مدار أكثر من شهر.

وقال الوزير: ” النهاردة مفيش حاجة جديدة حصلت الفنادق بتستقبل 25% من طاقتها، لكن اللي جد اليوم أننا عملنا ضوابط للمطاعم في الفنادق وكيفية التعامل مع العمالة والكشف عليها وضوابط تشغيل أماكن غسيل الملابس بالإضافة إلي ضوابط على الشواطئ”.

وتابع الوزير: “الفندق اللي عايز يستقبل نزلاء اعتبارا من 15 مايو الجاري مش من حقه يستقبل على مزاجه لازم يقدم ابليكيشن ويعرف الاشتراطات اللي هتطلع بكرة في منشور رسمي، وبعد ما هيقدم هتنزل لجنة مكونة من وزارتي السياحة والصحة وغرفة السياحة، للتاكد من اتباع كل الاشتراطات”.

وأشار إلي أنه في الحالة دي فقط هيتم السماح للفندق باستقبال مصريين بنسبة 25% من الطاقة القصوى، قائلاً” الكلام ده 15 مايو حتى 30 مايو الجاري”

ولفت العناني إلي أن المنشآة اللي هيثبت التزامها بالمعايير هيتم السماح لها بعد ذلك برفع نسبة الإشغال إلى 50% وذلك بداية من شهر يونيو المقبل.

وقال الوزير: “الاشتراطات أصبحت إلزامية مش من حق فندق أنه يستمر في استقبال الزائرين لو مابيطبقش الاشتراطات دي والتي تتضمن أن ترابيزة الغداء 4 أشخاص حد أقصى ومفيش ويتر يدخل بدون كمامة وجوانتي، والتعقيم في كل حتة، وعدد مرات تغيير الملايات في الغرف ومناشف البحر”.

وأكد العناني أنه تم أخذ المعايير العلمية وهدفنا نحافظ على الناس، مشيراً إلى أنه في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة الموظف اللي هيروح هيتعمله اختبار عنده وصوله وعند عودته إلى قريته، وممنوع الاجازة لمدة 60 يوم للعاملين هيفضل موجود في المدينة الساحلية لمدة 60 يوم .

وبسؤاله عن ما الذي يضمن أن يتم تنفيذ كافة هذه الإجراءات، قال الوزير” مش إحنا اللي مألفين الكلام ده مدير المنشآة هيمضي إقرار بالالتزام بالاشتراطات وهيمر عليه 3 جهات وزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة وعند المخالفة هنضطر نلغي ترخيص مدير المنشآة وهنقفل المنشآة، مفيش هزار”.